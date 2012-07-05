Регіонали не хочуть відправляти Литвина у відставку

Верховна Рада планує завтра визначитися з датою розгляду питання про звільнення голови ВР Володимира Литвина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

Водночас О.Єфремов сказав, що, по суті, питання відставки не обов’язково може бути розглянуто саме під час завтрашнього пленарного засідання.

«Завтра передбачається включити до порядку денного це питання і призначити день розгляду цього питання», - сказав О.Єфремов.

Крім того, за його словами, за відставку депутати голосуватимуть бюлетенями, оскільки зміни до Регламенту не набули чинності.

Лідер фракції Партії регіонів наголосив, що його політична сила проти звільнення В.Литвина. «Я не думаю, що парламент піде на звільнення спікера», - додав він.

О.Єфремов також повідомив, що зустрічався сьогодні з В.Литвиним в його кабінеті і доніс до нього позицію фракції Партії регіонів щодо необхідності знаходження компромісу.

Він не виключив, що завтра може бути розглянуто і заяву про звільнення віце-спікера Миколи Томенка, якщо вона буде зареєстрована.