Янукович із Путіним говоритимуть про авіацію, космос і енергетику

В Адміністрації Президента України анонсують підписання низки двосторонніх документів за результатами засідання Українсько-Російської міждержавної комісії під головуванням Президента України Віктора Януковича та Президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Як нагадує прес-служба Президента України, засідання заплановане на 12 липня у Ялті.

Глави двох держав - співголови комісії розглянуть діяльність робочих органів Міждержавної комісії (комітету з питань економічного співробітництва, підкомітетів з питань міжнародного співробітництва, з питань безпеки, гуманітарного співробітництва, а також підкомісії з питань функціонування ЧФ РФ на території України) за період після проведення попереднього засідання.

У ході заходу планується обговорити широке коло питань двосторонньої взаємодії, зокрема, у торговельно-економічній, енергетичній, авіаційній, космічній сферах, атомній енергетиці, на гуманітарному напрямку. Крім того, значна увага приділятиметься подальшому розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва між Україною та РФ.