Під Українським домом голодують уже 11 депутатів

Народний депутат України В'ячеслав Кириленко (фракція НУНС) вважає, що захист української мови має стати головною справою для всіх громадян, незалежно від їхніх політичних симпатій.

Як повідомили УНІАН в прес-службі партії "За Україну!", про це В.Кириленко заявив сьогодні під час свого виступу перед учасниками акції на захист української мови біля стін Українського дому.

"Ми маємо бути прикладом мільйонам, які зараз так само вболівають за українську мову й проводять мітинги в обласних та районних центрах. Потрібно відстояти українську мову, це зараз головна українська справа, не дивлячись на те, яка назва партій, громадських організацій, чи яка у кого політична історія", - сказав В.Кириленко.

На його думку, влада не очікувала такої мобільності від українського суспільства. "Поламали вони тільки зуби в одному: не знали, що через півгодини тут уже розпочнеться політичне голодування. Яке розпочали п’ять, потім сім, а тепер уже одинадцять депутатів, а також простих киян, які на цій площі тримають політичне голодування", - повідомив він.

Народний депутат зазначив, що до акції біля Українського дому долучаються нові учасники, які приїхали зі Львівщини, Івано-Франківщини та Харківщини.

У прес-службі також повідомили, що у містечку розпочав роботу інформцентр, в якому можна отримати для розповсюдження листівки з закликом приєднуватися до акції. Мітинги під час акції відбуватимуться кожного дня о 10.00, 13.00 та 19.00. Також в таборі діє "народний університет", в якому експерти читають лекції, зокрема про те як поводити себе з міліцією та як ефективно роз’яснити людям небезпеку "мовного" закону.