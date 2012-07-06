Азаров придумав, як заробити на «Олімпійському»
20:52, 06 липня 2012Політика
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НСК «Олімпійський» в Києві використовуватиметься під масштабні концерти світових зірок.
Микола Азаров хоче, щоб стадіон окупився
Про це повідомив сьогодні в ході спілкування з користувачами Facebook прем'єр-міністр Микола Азаров.
«Звичайно, Олімпійський стадіон використовуватиметься під масштабні концерти світових зірок. На початку серпня, наприклад, на ньому виступатиме Мадонна. Треба зробити все, щоб цей стадіон приносив прибуток і поступово окуповував ті витрати, яких ми зазнали при його будівництві», - зазначив М.Азаров.
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