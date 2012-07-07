Азаров подарує Януковичу на день народження ... обіцянку

Прем'єр-міністр України Микола Азаров має намір подарувати Президентові країни Віктору Януковичу на день народження, який той відзначатиме 9 липня, обіцянку виконати всі його доручення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров сказав журналістам у Криму.

«У нас традиційний подарунок від уряду. Це обіцянка виконати все те, що доручив Президент», - сказав глава Кабміну, відповідаючи на питання про подарунок.

Така відповідь викликала сміх і аплодисменти серед чиновників, які приїхали на відкриття заводу з очищення насіння в Сімферопольському районі.

«Ми скажемо, Вікторе Федоровичу, ті завдання, які ви ставили, уряд виконує. І ті завдання, які ще поставите, ми будемо реалізовувати. Це - найголовніше», - сказав М.Азаров.