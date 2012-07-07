Опозиція згорнула наметове містечко в Полтаві

Як повідомили УНІАН лідери об'єднаної опозиції «За Батьківщину» в Полтавській області Валерій Головко, Дмитро Христов та заступник голови обласної організації «Свобода», сільський голова Ковалівки Юрій Бублик, їх прихильники завершують сьогодні в обласному центрі масову акцію громадянської непокори «За мову! За Батьківщину! "

«Опозиція протягом чотирьох днів протестувала проти одіозного мовного закону регіоналів Ківалова – Колесніченка "Про засади державної мовної політики". Наш протест, в Полтаві, в самому серці України показав, що боротьба за українську Україну, за національну ідентичність, за звільнення від кремлівської колоніальної адміністрації може мати успіх лише за умови масового єднання всіх патріотичних сил, патріоти отримали маленьку перемогу, але попереду нас усіх очікує загальна нелегка боротьба», - зазначив Ю.Бублик.

За словами депутата обласної ради, керівника обласного штабу «За Батьківщину!" В.Головка, опозиціонери згорнули наметове містечко, адже активність і небайдужість мільйонів патріотів дала результат: вчора сесію Верховної Ради було закрито, спікер ВР Литвин подав у відставку і заявив, що не має наміру підписувати ухвалений із грубими порушеннями Конституції і регламенту закон.

У Полтавському штабі «За Батьківщину!" повідомили, що лідер об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк заявив про безстрокову акцію протесту "Україна проти Януковича" і цю акцію підтримуватимуть опозиціонери в Полтавській області.