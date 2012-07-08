Мартинюк: Компартія набере мінімум 15%

Про це він сказав у програмі "В кабінетах" на «5-му каналі».

За словами А.Мартинюка, більшість нинішніх народних депутатів на парламентських виборах восени цього року балотуватимуться не за партійними списками, а в округах.

«Найавторитетніші наші колеги підуть на виборчі округи», - сказав він.

Коментуючи в основному досить високі рейтинги, які оприлюднюють соціологи Наталії Королевської та її партії «Україна – вперед!», А.Мартинюк зазначив, що не вірить цим даним.

«Можна написати що хочеш. На сьогоднішній день я не думаю, що є такий рейтинг, але до виборчої кампанії ще є три місяці, і все може змінитися», - сказав він.

Також А.Мартинюк висловив думку, що рейтинг Об’єднаної опозиції «За Батьківщину» вже не зростатиме.

«Об’єднана опозиція, напевно, має те, що має. Я не вірю в те, що в об’єднаної опозиції знайдуться додаткові політичні сили, які до них можуть приєднатися, або знайдеться, вибачте, якийсь піар хід чи піар-акція, який їм може суттєво додати», - зазначив А.Мартинюк.

Він вважає, що завдання опозиції «зараз полягає в іншому - не втратити те, що навіть мають на сьогоднішній момент».

На запитання, чому він так песимістично ставиться до перспектив опозиції на виборах, перший заступник голови ВР сказав: «Я песимістично ставлюся до тих людей, які знаходяться в цьому русі».

А.Мартинюк зазначив, що рейтинг Партії регіонів може зрости, якщо вона продовжуватиме свій курс.

Водночас він додав, що у «регіоналів», «як ні в кого іншого, є шанси на погіршення рейтингу, бо міра відповідальності за стан справ безпосередньо лежить на Партії регіонів».

Крім того, А.Мартинюк визнав, що під час виборів між КПУ та Партією регіонів буде конкуренція.

«Далеко не всі передвиборні обіцянки Партії регіонів, які звучали на парламентських та президентських виборах, виконуються і відповідно іде відтік електорату», - сказав він.

За словами А.Мартинюка, водночас КПУ «не у владі, ми близько біля влади».