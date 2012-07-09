Регіонали з подарунками збираються на дачі Януковича

Об 11.30 депутати від Партії регіонів збираються біля державної дачі "Зоря" в Криму, аби привітати президента Віктора Януковича із днем народження.

Про це в коментарі Gazeta.ua сказав "регіонал" Володимир Зубанов.

"Буде близько 90 депутатів. Хтось добирається літаком, хтось – своїм ходом. Але всі збираються біля входу на дачу. У нас є загальний подарунок. Керівництво фракції займалося цим питанням. Думаю, це буде картина на українську тематику", - сказав він.

Депутат також наголосив, що Партія регіонів в якості подарунка приготувала Януковичу "багато законів, які прийняли, аби держава працювала, і забезпечила роботу парламенту"."Це головний для президента подарунок. А побажаємо йому здоров'я, натхнення, подальших успіхів у розбудові нашої держави", - зазначив Зубанов.

Як відомо, сьогодні Віктору Януковичу виповнюється 62 роки.