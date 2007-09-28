НУ-НС у Києві проводить акцію “Парламенту – пропрезидентську більшість”

09:01, 28 вересня 2007
Політика
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О 12.00 біля Верховної Ради

В`ячеслав Кириленко розмовляє з Анатолієм Гриценком у залі Українського дому під час презентації передвиборчої програми НУ-НС. Київ, 3 вересня Сьогодні о 12.00 біля приміщення Верховної Ради відбудеться акція “Парламенту – пропрезидентську більшість” з приводу завершення виборчого туру блоку “Наша Україна - Народна самооборона”.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на офіційний сайт блоку, у заході візьме участь "перша п’ятірка"  НУ-НС: Юрій ЛУЦЕНКО, В’ячеслав КИРИЛЕНКО, Арсеній ЯЦЕНЮК, Анатолій ГРИЦЕНКО та Микола КАТЕРИНЧУК.

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