НУ-НС у Києві проводить акцію “Парламенту – пропрезидентську більшість”

О 12.00 біля Верховної Ради

Сьогодні о 12.00 біля приміщення Верховної Ради відбудеться акція “Парламенту – пропрезидентську більшість” з приводу завершення виборчого туру блоку “Наша Україна - Народна самооборона”. Як повідомляв УНІАН з посиланням на офіційний сайт блоку, у заході візьме участь "перша п’ятірка" НУ-НС: Юрій ЛУЦЕНКО, В’ячеслав КИРИЛЕНКО, Арсеній ЯЦЕНЮК, Анатолій ГРИЦЕНКО та Микола КАТЕРИНЧУК.

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