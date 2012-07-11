Глава МЗС Литви: Якщо ЄС хоче миру, то мусить турбуватись про майбутнє України

Так вважає міністр закордонних справ Литви Аудронюс Ажубаліс.

«Україна зараз дійсно викликає велику стурбованість. На мою думку, під час першого осіннього засідання Ради з закордонних справ, ми повинні послати Україні та українському народу потужний сигнал, який був би пов'язаний з майбутніми виборами. Тут ми повинні щось пообіцяти, дати людям гарний посил, та пообіцяти, що Україна та її народ отримають щось добре, якщо вибори пройдуть демократично», - зазначив глава МЗС в інтерв’ю виданню EurActiv, пише Тиждень.

За словами дипломата таким сигналом можуть стати «переговори щодо безвізового режиму, який є однією з найбільш бажаних цілей для українців».

«Якщо ми хочемо стабільності та миру в цій частині світу, нам потрібно потурбуватись про майбутнє України», - додав Ажубаліс.