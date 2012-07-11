Кучма: справа Тимошенко виросла не сама по собі, а через її стосунки з Ющенком

"Що стосується безпосередньо «справи Тимошенко», то вона виросла не сама по собі. Тут проблема відносин президента Ющенка і прем'єра Тимошенко - як кажуть, наскочила коса на камінь, або, враховуючи, що Юлія Володимирівна з косою ходила, навпаки...", - сказав він в інтерв'ю Московським новинам.

За словами Л. Кучми, між прем'єром Тимошенко і президентом Ющенком не було довіри.

"Кожен намагався зробити так, щоб іншому було гірше. А про країну не думали. І в цій ситуації теж. Переконаний, якби вона тоді на початку січня 2009-го зателефонувала з Москви до Києва президенту і сказала, що Росія ставить такі умови, звичайно, він сказав би - «не підписуй». Щоб зірвати їй переговори. Ось вона і взяла на себе відповідальність за підписання договору, не радячись з президентом. Адже ще в 2004-му набула чинності Конституція, згідно з якою в Україні діяла не президентська, а парламентсько-президентська модель. Тобто все можна було вирішити, але домагаючись згоди всіх сторін - президента, парламенту, прем'єра і уряду", - зазначив екс-президент.

Водночас він сказав, що вважає сам газовий договір "кабальним" для України.

Крім того, екс-президент розповів про свої стосунки зі своїм наступником Віктором Ющенком.

"Я за час його президентства жодного разу в адміністрації не був, жодного разу не був у його кабінеті, жодного разу ми з ним не зустрічалися ... Він же прийшов, одразу став вважати себе месією. Що в результаті "намісив", відомо", підкреслив Кучма. При цьому він зазначив, що має з діючим президентом України Віктором Януковичем дружні стосунки.