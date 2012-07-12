Нардеп: влада намагається залякати людей камерами на виборчих дільницях

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції у Житомирі вона сказала: «Влада намагається залякати людей, встановлюючи камери на виборчих дільницях. Про це мені повідомляють звідусіль під час зустрічей у різних областях України».

«Після того, як стало відомо, що на дільницях будуть встановлені камери, по селах відразу пройшов шумок, що влада це робить спеціально, щоб контролювати людей. Люди кажуть, що не хочуть йти на вибори, або ж підуть, але проголосують за «регіоналів», - сказала Л.Оробець.

За її словами, люди бояться, що влада буде тиснути на людей, звільняти з роботи.

«Але, з іншого боку, враховуючи жадібність «регіоналів», камери закуплені будуть найдешевші, тому на зображенні буде видно лише силует людини», - зазначила Л.Оробець.