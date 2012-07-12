Суддя погрозив вигнати депутатів Тимошенко із зали суду

Суддя Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ Станіслав Міщенко попередив народних депутатів про можливість видалення із зали судових засідань, якщо вони продовжуватимуть порушувати порядок під час розгляду скарги екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко на вирок у газовій справі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.Міщенко заявив, коли депутати почали створювати шум, аби перешкодити представнику державного обвинувачення Оксані Дрогобицькій висловити свою позицію щодо можливості розгляду скарги за відсутності Ю.Тимошенко.

"Попереджаю – якщо ще раз буде порушено порядок, я оголошу перерву, видалю всіх із зали, крім учасників процесу", - заявив С.Міщенко.

Як повідомляв УНІАН, у залі судових засідань присутні близько 20 народних депутатів, які представляють опозиційні фракції парламенту.