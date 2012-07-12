Тимошенко вимагає розгляду касації без неї, прокурори - перенесення слухань

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головуючий у справі суддя Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ Станіслав Міщенко на засіданні суду.

"Начальник Качанівської колонії повідомив, що Юлія Тимошенко повідомлена про засідання суду, а також направив її заяву від 5 липня, у якій вона вимагає продовження розгляду скарги та просить про розгляд за її відсутності", - сказав С.Міщенко.

У судовому засіданні сьогодні відсутній захисник екс-прем'єра Микола Сірий. За словами судді, М.Сірий поінформував суд про неможливість своєї участі через необхідність лікування.

Представник державного обвинувачення, прокурор Оксана Дрогобицька просить Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ перенести розгляд касації на Тимошенко у газовій справі для з'ясування стану її здоров'я.

"Я вважаю, що розгляд без належного з'ясування стану здоров'я Юлії Тимошенко неможливий. Тому я заявляю клопотання про оголошення перерви у розгляді до отримання висновків судово-медичної експертизи, призначеної Київським районним судом міста Харкова", - заявила О.Дрогобицька.

Водночач захист Ю.Тимошенко знову наголосив, що участь засудженого у касаційному процесі не є обов’язковою. "Захист буде вносити заяву про вчинення злочину, оскільки вирішення питання щодо стану здоров'я засудженого не є компетенцією судово-медичної експертизи", - наполягає адвокат Олександр Плахотнюк.

"Дана справа мала бути розглянута ще 15 травня", - резюмував захисник.