Власенко каже, що касацію Тимошенко на 16 серпня перенесли не випадково

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку С.Власенко висловив сьогодні журналістам, коментуючи чергове перенесення Вищим спеціальним судом дати розгляду касації на вирок Ю.Тимошенко у газовій справі.

«Дата 16 серпня обрана не випадково. Влада намагається пришвидшити розгляд справи у Харкові і загальмувати розгляд справи у Вищому спеціалізованому суді з метою створити додаткові перешкоди на шляху до Європейського суду, який призначив розгляд скарги (Ю.Тимошенко) на 28 серпня. І друге завдання, яке виконано за станом на сьогодні, – це створити істотні перешкоди - юридичні для участі Юлії Тимошенко в політичному житті країни», - сказав він.

Захисник нагадав, що саме на початку серпня, згідно із законом, завершується процес висунення кандидатів у народні депутати України за партійними списками та у мажоритарних округах.

«Влада штучно, без будь-яких підстав, переносить розгляд касації Ю.Тимошенко. Ситуація абсурдна – незалежно від висновків судово-медичної експертизи, головне – це воля Ю.Тимошенко бути або не бути присутньою на касаційному процесі. Вона висловила свою думку тричі», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 липня, Вищий спецсуд на 16 серпня переніс розгляд касації на вирок Ю.Тимошенко у газовій справі.

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових угод з Росією в 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко знаходиться на лікуванні в лікарні "Укрзалізниці" в Харкові.

Розгляд касаційної скарги Ю.Тимошенко на вирок у газовій справі спочатку було призначено на 15 травня, потім перенесено на 26 червня, потім - на 12 липня. Ю.Тимошенко тричі зверталася до суду з проханням розглядати касацію за її відсутності.

Європейський суд з прав людини розгляне скаргу Ю.Тимошенко 28 серпня. Звернення Ю.Тимошенко до суду стосується порушення базових статей Європейської конвенції з прав людини.