Янукович і Путін розмовляють у кабінеті Рузвельта
18:03, 12 липня 2012Політика
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Переговори президентів Росії і України Володимира Путіна і Віктора Януковича розпочалися в Ялті.
Янукович зустрічається з Путіним
Зустріч лідерів двох країн передує п'ятому засіданню Російсько-Української міждержавної комісії.
Як повідомляє РІА «Новости», бесіда президентів двох держав проходить у кабінеті Рузвельта Лівадійського палацу.
В.Янукович зустрів В.Путіна біля входу до палацу, тепло привітав його. Фотографи зробили кілька кадрів, і президенти пішли до кабінету для переговорів.
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