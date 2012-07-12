Янукович і Путін розмовляють у кабінеті Рузвельта

Зустріч лідерів двох країн передує п'ятому засіданню Російсько-Української міждержавної комісії.

Як повідомляє РІА «Новости», бесіда президентів двох держав проходить у кабінеті Рузвельта Лівадійського палацу.

В.Янукович зустрів В.Путіна біля входу до палацу, тепло привітав його. Фотографи зробили кілька кадрів, і президенти пішли до кабінету для переговорів.