Янукович і Путін розмовляють у кабінеті Рузвельта

18:03, 12 липня 2012
Політика
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Переговори президентів Росії і України Володимира Путіна і Віктора Януковича розпочалися в Ялті.

Віктор Янукович і Володимир Путін перед початком зустрічі в державній резиденції «Ново-Огарьово». 20 березня

Зустріч лідерів двох країн передує п'ятому засіданню Російсько-Української міждержавної комісії.

Як повідомляє РІА «Новости», бесіда президентів двох держав проходить у кабінеті Рузвельта Лівадійського палацу.

В.Янукович зустрів В.Путіна біля входу до палацу, тепло привітав його. Фотографи зробили кілька кадрів, і президенти пішли до кабінету для переговорів.

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