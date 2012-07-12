Азаров про майбутні вибори: ми їх обов'язково виграємо

Перед Партією регіонів стоїть завдання виграти парламентські вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України, голова Партії регіонів Микола Азаров, виступаючи перед делегатами 6-го з'їзду всеукраїнської громадської організації «Молоді регіони».

«Перед нами стоїть завдання, і в цілому перед Партією регіонів, і перед «Молодими регіонами», виграти вибори. І ми їх обов'язково виграємо», - сказав М.Азаров.

Він підкреслив, що для забезпечення якісного розвитку економіки, насамперед, її високотехнологічних галузей, необхідна стабільна влада.

М.Азаров відзначив, що уряд і Партія регіонів роблять все для того, щоб дати можливість молоді одержати високооплачувану роботу і доступне житло.

Зокрема, за словами прем'єра, Україна не втратила свій інтелектуальний потенціал, наприклад, значна частина українських IT-фахівців працюють в Україні на замовлення світових компаній.