Тимошенко - Януковичу: сам ”хам”

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО закликає лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА виконувати обіцянку відмовитися від образ на адресу лідерів інших політичних сил.

Про це вона заявила сьогодні на прес-конференції, коментуючи висловлювання В.ЯНУКОВИЧА, що Ю.ТИМОШЕНКО виглядала «як корова на льоду», коли каталася на ковзанах під час свого прем’єрства.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що В.ЯНУКОВИЧ підписував моральне зобов’язання вести чесну кампанію, не вдаючись до образ. «Я б могла нагадати В.ЯНУКОВИЧУ, які у нього прізвиська були, коли він сидів. У нього прізвисько було «хам», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ наголосила, що потрібно покласти край подібним брудним заявам. «Необхідно перейти у політичну площину, і покласти край образам», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.