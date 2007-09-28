30 вересня у 21.30 в прямому ефірі «Радіо-Ера” ФМ стартує радіомарафон ”ПраймЕра. Вибори». До участі в марафоні запрошені представники провідних політичних сил країни, Комітету виборців України, члени минулих складів Центральної виборчої комісії, політологи, соціологи. З поважними гостями у студї «Радіо-Ера» ФМ планується обговорення перебігу виборчого процесу, можливих порушень під час голосування та оголошення результатів екзит-полів. Очікуються прямі включення кореспондентів «Радіо-Ера» ФМ із виборчих штабів політичних партій, Центральної виборчої комісії. Радіомарафон триватиме до 21.00 1 жовтня.