В прямому ефірі «Радіо-Ера” ФМ стартує радіомарафон ”ПраймЕра. Вибори»

15:18, 28 вересня 2007
Політика
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30 вересня у 21.30 в прямому ефірі  «Радіо-Ера” ФМ стартує радіомарафон ”ПраймЕра. Вибори». До участі в марафоні запрошені представники провідних політичних сил країни,  Комітету виборців України,  члени минулих складів Центральної виборчої комісії, політологи, соціологи. З поважними гостями у студї  «Радіо-Ера» ФМ планується обговорення перебігу виборчого процесу, можливих порушень під час голосування та оголошення результатів екзит-полів. Очікуються прямі включення кореспондентів «Радіо-Ера» ФМ із виборчих штабів політичних партій, Центральної виборчої комісії. Радіомарафон триватиме до 21.00 1 жовтня.

 

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