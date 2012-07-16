Ще один депутат Литвина відкликав свій голос за мовний закон

Про це йдеться в його заяві на ім’я голови Верховної Ради України, повідомили УНІАН у прес-службі фракції.

За словами Ю.Литвина, він не голосував особисто за цей закон.

«В мене є особисте бачення засад державної мовної політики, яке мені не дали змоги реалізувати під час розгляду в другому читанні проекту закону про засади державної мовної політики на вечірньому засіданні 3 липня поточного року. Проте відбулося голосування за участі моєї карточки на підтримку цього законопроекту. Враховуючи викладене, прошу вважати мій голос «за» недійсним», – йдеться у заяві депутата Ю.Литвина.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня ВР прийняла закон «Про засади державної мовної політики», ініційований народними депутатами від Партії регіонів Сергієм Ківаловим і Вадимом Колесніченком. Його було ухвалено 248 голосами.

Законом передбачено, що російська мова стане регіональною у 13 адміністративно-територіальних одиницях України з 27-ми.

Водночас опозиція заявила, що закон ухвалено з порушеннями, ряд депутатів відкликали свої голоси.

Зокрема, заявив про відкликання свого голосу заступник голови ВР Микола Томенко, оскільки його карткою голосував не він, а інший народний депутат.

Свій голос відкликав депутат від НУ-НС Ігор Палиця, оскільки у момент голосування перебував за кордоном.

Також зробили відповідні заяви троє депутатів від Парті регіонів - Орест Муц, Петро Писарчук та Василь Чуднов, і депутати від Народної партії Микола Шершун, Катерина Ващук, Сергій Терещук, Василь Шпак та Василь Черній.