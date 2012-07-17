У Києві збирають підписи під позовом до Януковича

Як повідомили УНІАН у прес-центрі київського регіонального штабу Об’єднаної опозиції «ВО «Батьківщина», для цього у наметах Об’єднаної опозиції необхідно підписати два документи - заяву про вступ до справи як третьої особи і договір про надання безоплатної правової допомоги.

Намети виставлені у всіх районах столиці у найбільших місцях скупчення людей: біля станцій метро, ринків, торговельних центрів, поруч із транспортними розв’язками.

«Ми подали заявку у КМДА, в якій завчасно попередили столичну адміністрацію про початок акції проти діючого Президента та виставлення наметів. Сподіваємося, що абсурдних судових рішень щодо знесення наметів, які влада трактуватиме як МАФи чи інші заборонені конструкції, не буде» - заявив керівник київського виборчого штабу Об’єднаної опозиції, народний депутат Юрій Одарченко.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня голова Ради Об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк заявив, що опозиція звертається із судовим позовом до Президента за привласнення ним додаткових повноважень і узурпацію влади.

А.Яценюк зазначив, що всі рішення В.Януковича після скасування конституційної реформи 2004 року є нелегітимними, оскільки після цього необхідно було провести дострокові президентські вибори у зв'язку з іншим обсягом повноважень глави держави.

Також А.Яценюк повідомив, що опозиція проводитиме всеукраїнську кампанію зі збору підписів громадян під позовом до Президента.