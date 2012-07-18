Міліція перевіряє, чи сам повісився кримський депутат

Як повідомили УНІАН у Прокуратурі Криму, 42-річного депутата, який також був заступником директора «Торгового дому «Нікітський сад», було знайдено мертвим тиждень тому. Він повісився.

За наслідками судово-медичної експертизи буде прийнято рішення про порушення або про відмову у порушенні справи за статтею «Доведення до самогубства».

За даними видання "Новый регион", перед смертю на А.Букіна було організовано тиск за установку шлагбаумів на ділянці нижньої дороги, яка веде з Сімферополя через село Нікіта до Ялти. За проїзд брали по 20 грн. Шлагбаум знесли після скарг, які надійшли у Міністерство курортів і туризму Криму.