Об’єднана опозиція перенесла час з’їзду

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», з’їзд відбудеться за адресою: вул. Турівська, 13.

Акредитація журналістів на захід проводить до 18.00 неділі, 29 липня, за телефонами: 067-230-17-05, 067-780-22-24, 050-145-82-73, 220-07-73.

Журналісти, які не акредитувалися, не зможуть потрапити на з’їзд.

Реєстрація представників ЗМІ триватиме з 7.00 до 7.50.