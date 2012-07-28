Об’єднана опозиція перенесла час з’їзду
10:15, 28 липня 2012Політика
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У понеділок, 30 липня, о 8.00 розпочнеться передвиборний з’їзд Об’єднаної опозиції «Батьківщина».
З'їзд проведуть до засідання ВР
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», з’їзд відбудеться за адресою: вул. Турівська, 13.
Акредитація журналістів на захід проводить до 18.00 неділі, 29 липня, за телефонами: 067-230-17-05, 067-780-22-24, 050-145-82-73, 220-07-73.
Журналісти, які не акредитувалися, не зможуть потрапити на з’їзд.
Реєстрація представників ЗМІ триватиме з 7.00 до 7.50.
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