Німецькі лікарі просять для Тимошенко 8 тижнів спокою

14:02, 30 липня 2012
Політика
1062 0

Медики берлінської клініки «Шаріте» проситимуть надати екс-прем’єр-міністру України Юлії Тимошенко 8 тижнів спокою для продовження лікування у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові.

Немецкие врачи в Харькове

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед харківською лікарнею після огляду Ю.Тимошенко повідомив журналістам голова правління клініки «Шаріте» Карл Макс Айнхойпль.

Він зазначив, що одразу після огляду Ю.Тимошенко у ЦКЛ «Укрзалізниці» лікарі берлінської клініки «Шаріте» вирушають до Києва, де проведуть зустріч з віце-прем’єр-міністром – міністром охорони здоров’я України Раїсою Богатирьовою.

«Звертаємося з проханням на 8 тижнів отримати спокій, щоб отримати прогрес в лікуванні», - сказав К.М.Айнхойпль.

Він зауважив, що найближчим часом Ю.Тимошенко необхідно уникати стресових ситуацій, аби не погіршились результати попередньо проведеного лікування.

К.М.Айнхойпль підкреслив, що під час перебування екс-прем’єра у стаціонарі було досягнуто серйозного прогресу в її лікуванні. Однак через прояви алергії та пов’язане з нею припинення терапії останнім часом можна спостерігати деяке погіршення стану здоров’я екс-прем’єра.

«Що стосується стану здоров’я пані Ю.Тимошенко, то тут, під час перебування у лікарні №5, можна спостерігати достатньо серйозний прогрес, покращення стану здоров’я, однак через алергію, яка виникла 5 липня, ми були змушені перервати все терапевтичне лікування на 20 днів. Через цю вимушену паузу виникло деяке погіршення у загальній симптоматиці», - сказав К.М.Айнхойпль.

Він зауважив, що разом зі своїми німецькими колегами й українськими медиками склав план терапевтичного лікування Ю.Тимошенко.

К.М.Айнхойпль також відзначив добру взаємодію з українськими лікарями, їхній високий професіоналізм і бажання допомогти.

На питання, чи німецькі лікарі під поняттям спокій розуміють відмову від участі Ю.Тимошенко у судових процесах у будь-якому форматі, К.М.Айнхойпль сказав: «Я не хотів би розказувати свою думку з цього питання, найперше ми маємо обговорити це питання з компетентними органами».

Огляд Ю.Тимошенко провели члени міжнародної медичної комісії.

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових угод з Росією в 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові.

З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко знаходиться на лікуванні в лікарні "Укрзалізниці" в Харкові (у неї діагностовано міжхребцеву грижу).

Лікування Ю.Тимошенко проходить під наглядом медиків із берлінської клініки "Шаріте".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter