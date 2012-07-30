Герман хотіла б розбудовувати країну у Верховній Раді

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам у фойє Міжнародного виставкового центру в Києві, де о 18.00 розпочався XIV з'їзд Партії регіонів.

За словами Г.Герман, вона ще не знає, чи буде її включено до виборчого партійного списку.

«Як вирішать мої друзі, так і буде. Я б хотіла піти до парламенту, кожна гілка української влади має розбудовувати Україну. Я хочу піти до парламенту, який працюватиме на країну, і я там принесу користь Україні», - сказала Г.Герман.

Сьогодні на з'їзді буде затверджено партійний виборчий список.