Герман хотіла б розбудовувати країну у Верховній Раді
18:51, 30 липня 2012Політика
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Радник Президента - керівник Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента Ганна Герман хоче стати народним депутатом.
Герман каже, що і в парламенті приноситиме користь
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам у фойє Міжнародного виставкового центру в Києві, де о 18.00 розпочався XIV з'їзд Партії регіонів.
За словами Г.Герман, вона ще не знає, чи буде її включено до виборчого партійного списку.
«Як вирішать мої друзі, так і буде. Я б хотіла піти до парламенту, кожна гілка української влади має розбудовувати Україну. Я хочу піти до парламенту, який працюватиме на країну, і я там принесу користь Україні», - сказала Г.Герман.
Сьогодні на з'їзді буде затверджено партійний виборчий список.
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