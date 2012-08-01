7 пріоритетів Ющенка

Про це він сказав, виступаючи на ХІ з'їзді «Нашої України», повідомила прес-служба партії.

Він наголосив, що нині насправді в країні відбувається не стабілізація ситуації, як про це заявляє влада, а навпаки - і політична, і економічна ситуація погіршується, країна фактично перебуває в міжнародній ізоляції, руйнується все національне.

Саме тому, наголосив В.Ющенко, патріотичні сили об'єдналися, щоб дати відповідь на ці виклики. «Ми створили союз патріотичних сил, мета якого - представити програму, яка є дуже об'ємною і формує базові принципи, з якими, ми стверджуємо, в Україні буде досягнуто політичної стабільності й національного розвитку», - сказав він.

В.Ющенко підкреслив, що базовими принципами цієї програми є сім (у переліку більше. - УНІАН) пріоритетів: цілісна нація, єдина державна мова; демократична правова держава; розвинене громадянське суспільство; європейський вибір, євроатлантична безпека; єдина українська помісна церква; конкурента економіка; національний виробник; потужний середній клас; подолання корупції; соціальний захист громадян.

«Переконаний, що в наступний парламент мають пройти політики, які спроможні мислити як державники», - наголосив В.Ющенко.