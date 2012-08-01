«УДАР» назвав першу п'ятірку

Віталій Кличко, Марія Матіос, Валентин Наливайченко, Оксана Продан і Віталій Ковальчук очолили список кандидатів на парламентські вибори

Віталій Кличко, Марія Матіос, Валентин Наливайченко, Оксана Продан і Віталій Ковальчук увійшли до першої п'ятірки виборчого списку партії «УДАР». Як передає кореспондент УНІАН, першу п’ятірку було оголошено сьогодні на передвиборчому з’їзді партії. З’їзд ще не затвердив список.

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