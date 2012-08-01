Пинзеник пішов до Кличка

Як передає кореспондент УНІАН, до першої п'ятірки виборчого списку «УДАРу» увійшли: Віталій Кличко, Марія Матіос, Валентин Наливайченко, Оксана Продан і Віталій Ковальчук.

Шостим номером у списку йде Ірина Геращенко, сьомий – Віктор Пинзеник, восьмий – Наталія Агафонова, дев’ятий – Артур Палатний, десятий – Павло Розенко.

У мажоритарних округах від «УДАРу», зокрема, балотуватимуться: на мажоритарний округ №139 було висунуто народного депутата Ольгу Герасим’юк, на округ №212 – народного депутата Кирила Куликова та на округ №222 телеведучу Рену Назарову.

Загалом від «УДАРу» в мажоритарних округах балотуватиметься 225 кандидатів.

Перед затвердженням списків кандидати склали присягу кандадата в народні депутати, яка, зокрема, містить обіцянку «за жодних обставин не входити до коаліції з Партією регіонів та її сателітами».