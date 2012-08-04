Королевська оприлюднила список - через три дні після з'їзду

Офіційний список опубліковано на сайті партії "Україна - Вперед!".

До списку зокрема увійшли:

1 Королевська Наталія Юріївна

2 Шевченко Андрій Миколайович

3 Ступка Остап Богданович

4 Васько Роман Володимирович

5 Ємець Ілля Миколайович

6 Нікулін Сергій Сергійович

7 Суслов Євген Іванович

8 Кочерев Олексій Сергійович

9 Шевцов Олександр Леонідович

10 Зінченко Станіслав Леонідович

11 Меллер Роман Семенович

12 Кононова Оксана Юріївна

13 Смирний Сергій Миколайович

14 Ігнатьєв Руслан Володимирович

15 Лосинський Сергій Сергійович

16 Шиманський Володимир Петрович

17 Пісоцький Андрій Анатолійович

18 Кузаконь Дмитро Вікторович

19 Ігнатченко Наталія Миколаївна

20 Синяєв Михайло Олександрович

21 Логвиненко Олексій Степанович

22 Елькіна Ольга Геннадіївна

23 Селега Вадим Володимирович

24 Бондар Юрій Борисович

25 Грегорі Ганна Володимирівна

26 Алямкін Володимир Вікторович

27 Рахлін Володимир Матвійович

28 Остапченко Іван Сергійович

29 Погодін Олег Васильович

30 Палюх Олена Миколаївна

31 Корнійчук Євген Володимирович

32 Співак Дмитро Павлович

33 Ткаченко Володимир Вікторович

34 Мамонтов Дмитро Володимирович

35 Малуша Олександр Леонідович

36 Гомоненко Сергій Миколайович

37 Жельов Сергій Семенович

38 Саєнко Олена Володимирівна

39 Панаєтов Андрій Володимирович

40 Тільна Олена Юріївна

41 Дзюба Андрій Миколайович

42 Збріський Василь Мирославович

43 Надточій Олена Володимирівна

44 Сидоренко Павло Володимирович

45 Демчук Петро Павлович

46 Тягур Юрій Михайлович

47 Онопенко Олег Григорович

48 Татарченко Костянтин Володимирович

49 Максимов Максим Ігоревич

50 Слизько Олег Сергійович

51 Кулик Галина Анатоліївна

52 Касян Ірина Володимирівна

53 Туровська Ірина Вікторівна

54 Василенко Михайло

55 Негріч Микола Михайлович

56 Ярема Оксана Богданівна

57 Кузьмич Роман Павлович

58 Орлів Павло Іванович

59 Дябло Сергій Владиславович

60 Курдаченко Ліна Анатоліївна

61 Богданов Віталій Володимирович

62 Ластівка Іван Васильович

63 Яник Ігор Юрійович

64 Невоструєва Оксана Володимирівна

65 Демчук Валентин Вікторович

66 Марохова Вікторія Людмила Олексіївна

67 Юльовіч Артем Олександрович

68 Кириченко Сергій Олексійович

69 Новосад Віталій Мирославович

70 Федянович Ганна Віталіївна

71 Антоненков Олег Сергійович

72 Науменко Світлана Михайлівна

73 Потяк Ірина Вікторівна

74 Петров Олег Дмитрович

75 Вівсяна Ірина Володимирівна

76 Шаримет Андрій Ігорович

77 Титарчук Володимир Васильович

78 Ткачук Юрій Любомирович

79 Амурова Ольга Сергіївна

80 Низковолосов Валерій Леонідович

81 Захарук Микола Миколайович

82 Терновський Андрій Миколайович

83 Пурик Ігор Анатолійович

84 Абрамович Ганна Вікторівна

85 Пархоменко Олександр Сергійович

86 Хоменко Олена Григорівна

87 Штогрін Віктор Васильович

88 Семенюк Валерій Леонідович

89 Драбовський Олексій Михайлович

90 Костенко Лариса Геннадіївна

91 Колотухіна Лілія Сергіївна

92 Вардзаль Олександр Григорович

93 Кибукевич Анатолій Адамович

94 Воропай Ольга Леонідівна

95 Одробинський Юрій Владиславович

96 Боржков Валерій Володимирович

97 Ващенко Алла Василівна

98 Дудка Юрій Павлович

99 Сергєєва Ганна Олександрівна

100 Булгакова Світлана Іванівна

101 Щербаков Олег Васильович

102 Куштан Ярослав Всеволодович

103 Єременко Юрій Миколайович

104 Суржик В’ячеслав Геннадійович

105 Могила Віталій Вікторович

106 Прокоп’юк Сергій Іванович

107 Шкута Сергій Васильович

108 Ломджарія Олександр Сергійович

109 Шніцер Олеся Павлівна

110 Білоус Роман Сергійович

111 Гедрович Андрій Олександрович

112 Хома Віктор Вікторович

113 Пономарьов Борислав Вікторович

114 Лавруша Євген Станіславович

115 Ільченко Руслан Миколайович

116 Загородній Руслан Анатолійович

117 Іващенко Антон Юрійович

118 Терещенко Володимир Олександрович

119 Кожушко Володимир Ярославович

120 Лахтарін Артур Анатолійович

121 Берников Олег Валерійович

122 Діанова Яна Вадимівна

123 Шубенков Антон Михайлович

124 Колосовський Микита Сергійович

125 Гирич Валентин Анатолійович

126 Антоняк Ярослав Юрійович

127 Марощак Олександр Ілліч

128 Арешков Анатолій Михайлович

129 Фазілов Селимо Абджелієвич

130 Добридень Лариса Віталіївна

131 Бєлов Андрій Вікторович

132 Андросов Євген Олександрович

133 Гордієнко В’ячеслав Анатолійович

134 Кудрова Світлана Валеріївна

135 Токар Олександр Володимирович

136 Сапінко Ганна Василівна

137 Федоров Андрій Володимирович

138 Охрімович Андрій Володимирович

139 Калина Анатолій Степанович

140 Зіньківський Леонід Леонідович

141 Павлівський Ігор Олегович

142 Александров Дмитро Валентинович

143 Чех Юрій Олегович

144 Очок Андрій Сергійович

145 Бордун Роман Ігорович

146 Головатий Юрій Олексійович

147 Бляшук Марина Миколаївна

148 Швидченко Андрій Володимирович

149 Монько Олександр Станіславович

150 Хименко Олег Миколайович

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня на з'їзді партії «Україна – Вперед!», який відбувся увечері в полі в селі Буки Сквирського району Київської області, не були оприлюднені виборчі списки цієї політичної сили.

Під час брифінгу журналісти запитали Н.Королевську, чому не були затверджені списки на з'їзді, і чому вони не були оголошені, вона відповіла, що цей з'їзд, на якому присутні журналісти, є другим, а списки були затверджені на закритій частині з'їзду, який проходив того ж дня о 16:00.

Н.Королевська також запевнила, що на закритій частині з'їзду все відбувалося «відповідно до норм чинного законодавства».

2 серпня партія "Україна - Вперед!" оприлюднила першу десятку своїх кандидатів в народні депутати в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на чергових парламентських виборах 28 жовтня 2012 року.