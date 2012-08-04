Королевська оприлюднила список - через три дні після з'їзду
Партія Наталії Королевської «Україна - Вперед!» оприлюднила виборчий список, що складається з 150 кандидатів в депутати на парламентських виборах, які відбудуться 28 жовтня 2012 року.
Офіційний список опубліковано на сайті партії "Україна - Вперед!".
До списку зокрема увійшли:
1 Королевська Наталія Юріївна
2 Шевченко Андрій Миколайович
3 Ступка Остап Богданович
4 Васько Роман Володимирович
5 Ємець Ілля Миколайович
6 Нікулін Сергій Сергійович
7 Суслов Євген Іванович
8 Кочерев Олексій Сергійович
9 Шевцов Олександр Леонідович
10 Зінченко Станіслав Леонідович
11 Меллер Роман Семенович
12 Кононова Оксана Юріївна
13 Смирний Сергій Миколайович
14 Ігнатьєв Руслан Володимирович
15 Лосинський Сергій Сергійович
16 Шиманський Володимир Петрович
17 Пісоцький Андрій Анатолійович
18 Кузаконь Дмитро Вікторович
19 Ігнатченко Наталія Миколаївна
20 Синяєв Михайло Олександрович
21 Логвиненко Олексій Степанович
22 Елькіна Ольга Геннадіївна
23 Селега Вадим Володимирович
24 Бондар Юрій Борисович
25 Грегорі Ганна Володимирівна
26 Алямкін Володимир Вікторович
27 Рахлін Володимир Матвійович
28 Остапченко Іван Сергійович
29 Погодін Олег Васильович
30 Палюх Олена Миколаївна
31 Корнійчук Євген Володимирович
32 Співак Дмитро Павлович
33 Ткаченко Володимир Вікторович
34 Мамонтов Дмитро Володимирович
35 Малуша Олександр Леонідович
36 Гомоненко Сергій Миколайович
37 Жельов Сергій Семенович
38 Саєнко Олена Володимирівна
39 Панаєтов Андрій Володимирович
40 Тільна Олена Юріївна
41 Дзюба Андрій Миколайович
42 Збріський Василь Мирославович
43 Надточій Олена Володимирівна
44 Сидоренко Павло Володимирович
45 Демчук Петро Павлович
46 Тягур Юрій Михайлович
47 Онопенко Олег Григорович
48 Татарченко Костянтин Володимирович
49 Максимов Максим Ігоревич
50 Слизько Олег Сергійович
51 Кулик Галина Анатоліївна
52 Касян Ірина Володимирівна
53 Туровська Ірина Вікторівна
54 Василенко Михайло
55 Негріч Микола Михайлович
56 Ярема Оксана Богданівна
57 Кузьмич Роман Павлович
58 Орлів Павло Іванович
59 Дябло Сергій Владиславович
60 Курдаченко Ліна Анатоліївна
61 Богданов Віталій Володимирович
62 Ластівка Іван Васильович
63 Яник Ігор Юрійович
64 Невоструєва Оксана Володимирівна
65 Демчук Валентин Вікторович
66 Марохова Вікторія Людмила Олексіївна
67 Юльовіч Артем Олександрович
68 Кириченко Сергій Олексійович
69 Новосад Віталій Мирославович
70 Федянович Ганна Віталіївна
71 Антоненков Олег Сергійович
72 Науменко Світлана Михайлівна
73 Потяк Ірина Вікторівна
74 Петров Олег Дмитрович
75 Вівсяна Ірина Володимирівна
76 Шаримет Андрій Ігорович
77 Титарчук Володимир Васильович
78 Ткачук Юрій Любомирович
79 Амурова Ольга Сергіївна
80 Низковолосов Валерій Леонідович
81 Захарук Микола Миколайович
82 Терновський Андрій Миколайович
83 Пурик Ігор Анатолійович
84 Абрамович Ганна Вікторівна
85 Пархоменко Олександр Сергійович
86 Хоменко Олена Григорівна
87 Штогрін Віктор Васильович
88 Семенюк Валерій Леонідович
89 Драбовський Олексій Михайлович
90 Костенко Лариса Геннадіївна
91 Колотухіна Лілія Сергіївна
92 Вардзаль Олександр Григорович
93 Кибукевич Анатолій Адамович
94 Воропай Ольга Леонідівна
95 Одробинський Юрій Владиславович
96 Боржков Валерій Володимирович
97 Ващенко Алла Василівна
98 Дудка Юрій Павлович
99 Сергєєва Ганна Олександрівна
100 Булгакова Світлана Іванівна
101 Щербаков Олег Васильович
102 Куштан Ярослав Всеволодович
103 Єременко Юрій Миколайович
104 Суржик В’ячеслав Геннадійович
105 Могила Віталій Вікторович
106 Прокоп’юк Сергій Іванович
107 Шкута Сергій Васильович
108 Ломджарія Олександр Сергійович
109 Шніцер Олеся Павлівна
110 Білоус Роман Сергійович
111 Гедрович Андрій Олександрович
112 Хома Віктор Вікторович
113 Пономарьов Борислав Вікторович
114 Лавруша Євген Станіславович
115 Ільченко Руслан Миколайович
116 Загородній Руслан Анатолійович
117 Іващенко Антон Юрійович
118 Терещенко Володимир Олександрович
119 Кожушко Володимир Ярославович
120 Лахтарін Артур Анатолійович
121 Берников Олег Валерійович
122 Діанова Яна Вадимівна
123 Шубенков Антон Михайлович
124 Колосовський Микита Сергійович
125 Гирич Валентин Анатолійович
126 Антоняк Ярослав Юрійович
127 Марощак Олександр Ілліч
128 Арешков Анатолій Михайлович
129 Фазілов Селимо Абджелієвич
130 Добридень Лариса Віталіївна
131 Бєлов Андрій Вікторович
132 Андросов Євген Олександрович
133 Гордієнко В’ячеслав Анатолійович
134 Кудрова Світлана Валеріївна
135 Токар Олександр Володимирович
136 Сапінко Ганна Василівна
137 Федоров Андрій Володимирович
138 Охрімович Андрій Володимирович
139 Калина Анатолій Степанович
140 Зіньківський Леонід Леонідович
141 Павлівський Ігор Олегович
142 Александров Дмитро Валентинович
143 Чех Юрій Олегович
144 Очок Андрій Сергійович
145 Бордун Роман Ігорович
146 Головатий Юрій Олексійович
147 Бляшук Марина Миколаївна
148 Швидченко Андрій Володимирович
149 Монько Олександр Станіславович
150 Хименко Олег Миколайович
Як повідомляв УНІАН, 1 серпня на з'їзді партії «Україна – Вперед!», який відбувся увечері в полі в селі Буки Сквирського району Київської області, не були оприлюднені виборчі списки цієї політичної сили.
Під час брифінгу журналісти запитали Н.Королевську, чому не були затверджені списки на з'їзді, і чому вони не були оголошені, вона відповіла, що цей з'їзд, на якому присутні журналісти, є другим, а списки були затверджені на закритій частині з'їзду, який проходив того ж дня о 16:00.
Н.Королевська також запевнила, що на закритій частині з'їзду все відбувалося «відповідно до норм чинного законодавства».
2 серпня партія "Україна - Вперед!" оприлюднила першу десятку своїх кандидатів в народні депутати в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на чергових парламентських виборах 28 жовтня 2012 року.