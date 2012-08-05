Кандидати від Об'єднаної опозиції склали присягу

Як передає кореспондент УНІАН, кандидати склали свою присягу сьогодні у партійному офісі «Батьківщини».

«Вважаю своїм обов’язком зробити все від мене залежне для якнайшвидшого звільнення України від кримінального окупаційного режиму Януковича. Для цього присягаю голосувати за закон про імпічмент Президента України, за сам імпічмент Януковича, а також за закон про порядок відкликання народного депутата України», - сказано у тексті присяги.

Кандидати також мають намір докладати всіх зусиль для звільнення з-за грат всіх політичних в’язнів: Юлії Тимошенко, Юрія Луценка та інших.

Всі кандидати взяли на себе зобов’язання у разі обрання до парламенту вступити до фракції «Батьківщина» й ані юридично, ані фактично не виходити з неї протягом всього скликання.

Крім того, кандидати зобов’язалися захищати українську мову як єдину державну, неухильно виконувати рішення фракції та дотримуватися фракційної дисципліни.

У разі принципової зміни політичної позиції, кандидат має скласти повноваження народного депутата України.

Як зазначив голова Ради Об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк, сьогоднішня присяга є першим кроком до того, аби люди повірили, що опозиційні кандидати знають що таке честь, гідність і відповідальність.

«Першою повинна була підписати цю присягу Юлія Тимошенко. Вона скріпила цю присягу кров’ю, рік перебуваючи за гратами, рік ув’язнена режимом Януковича», - сказав А.Яценюк, додавши, що Ю.Тимошенко присягнула українському народу і виконує цю присягу.

Присягу підписали А.Яценюк, Анатолій Гриценко, Григорій Немиря, Сергій Соболєв, Борис Тарасюк, Микола Томенко, Микола Княжицький, Ірина Луценко та Олександр Турчинов. Після них свої підписи ставили інші кандидати, які балотуються як за списками, так і в мажоритарних округах.