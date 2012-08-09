Нацрада каже, що не збирається закривати одеський телеканал

Про це УНІАН повідомили сьогодні в прес-службі Нацради з телерадіомовлення.

У Нацраді наголосили, що висловлювання керівництва ТРК «Нова Одеса»: «Рішення щодо вашому каналу вже ухвалене. Про те, що «Новій Одесі» зупинять мовлення, буде оголошено на найближчому засіданні Нацради 15 серпня», не відповідає дійсності.

У заяві Нацради з телерадіомовлення також зазначається, що «докори про тиск на компанію з боку Національної ради» безпідставні.

Як говориться в документі, «українське законодавство не визначає Національну раду, що здійснює регулювання електронних засобів масової інформації, суб'єктом виборчого процесу. Його роль під час виборчих перегонів чітко обмежена нормами, яких регуляторний орган послідовно дотримується».

У виборчому законодавстві України існує положення, констатується в заяві, що «зобов'язує телерадіоорганізації державної і комунальної форми власності надавати ефірний час в проміжку між 19-ма і 22-ма годинами для проведення передвиборчої агітації за рахунок і в межах коштів державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів (ч. 2 ст. 72 Закону України «Про вибори народних депутатів України").

У зв'язку з початком виборчого процесу Державний комітет телебачення і радіомовлення України повідомив Національній раді, що в різних регіонах України існують труднощі з виконанням цієї норми, оскільки не всі державні компанії мають мовлення в ефірі в зазначений час, або ж їм бракує визначеного ліцензією часу для розміщення політичної реклами.

Тому Держкомтелерадіо звернувся до Національної ради з проханням розглянути можливість зміни сіток мовлення деяких компаній на час проведення передвиборчої агітації. Проте зміна сітки мовлення будь-якої телерадіоорганізації можливо тільки після внесення змін до її ліцензії, що відбувається за заявою. Без такої заяви Національна рада не має права вносити такі зміни.

«Колізія з розміщенням політичної реклами в ефірі телерадіоорганізацій, що здійснюють мовлення на одному каналі, повторюється в Україні від виборів до виборів. Якщо компанії домовляються між собою про зміни сітки мовлення на час виборчої кампанії, Національна рада ухвалює відповідне рішення. Інакше регуляторний орган ніяких рішень не ухвалює», - говориться в заяві Нацради з телерадіомовлення.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня керівництво опозиційного телеканалу «Нова Одеса» заявило, що адміністрацію ТРК влади попередили про призупинення мовлення з 15 серпня цього року.

«16 липня в телекомпанію "Нова Одеса" надійшов лист з Одеської обласною ДТРК з пропозицією надати кращий ефірний час з 19.00 до 22.00 для трансляції передвиборчих матеріалів, підготовлених за рахунок державного бюджету», - зазначали керівники ТРК у відкритому листі.

Лист був оформлений як прохання, констатували вони, «проте на нараді керівників регіональних телекомпаній 2 серпня представник Національної ради України з телебачення і радіомовлення публічно оголосив представникові телеканалу "Нова Одеса", що вечірній час у каналу все одно заберуть, причому без будь-яких додаткових умов і компенсацій».

Як відзначали автори відкритого листа, «колектив ТРК "Нова Одеса" вважає неприйнятним спробу перетворити незалежний засіб масової інформації на один з агітаційних департаментів Партії регіонів. Ми відкрито заявляємо про те, що за жодних обставин не відмовимося від своєї позиції та, як і раніше, будемо чесно і об'єктивно висвітлювати те, що відбувається в місті, регіоні й країні».