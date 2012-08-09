Комітет ВР розгляне ситуацію з одеським опозиційним каналом, який закривають

Про це Г.Москаль заявив на прес-конференції в Одесі.

«У бесіді з керівництвом профільного Комітету ВР України мною ініційовано виїзне засідання в Одесі для термінового розгляду ситуації навколо незалежного каналу «Новая Одесса» і вжиття заходів для врегулювання конфлікту на підставі чинного законодавства», - відзначив Г.Москаль.

Він піддав критиці дії одеських чиновників, зокрема, гендиректора Одеської обласної державної телерадіокомпанії Оксани Матюх, яка вимагала від адміністрації каналу «надати державній ТРК ефірний час для оприлюднення матеріалів передвиборної агітації, створеної на кошти держбюджету у проміжку з 19.00 по 22.00» у вересні-жовтні 2012 року.

«Згідно з чинним законодавством, це нічим не обґрунтована чи то пропозиція, чи то вимога», - відзначив Г.Москаль.

«Ми вважаємо, що наявна спроба влади вихолостити таким чином вечірній ефір незалежної ТРК «Новая Одесса», який може бути використаний опозиційними політиками і партіями», - додав депутат.

Як повідомляв УНІАН, раніше керівництво телеканалу «Новая Одесса» заявило, що адміністрацію ТРК влада попередила про можливе припинення мовлення з 15 серпня поточного року.