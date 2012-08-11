Українські в'язні захотіли пересісти - з в'язниці в Раду

6 серпня документи в Центрвиборчком передав 55-річний Віктор Жук, колишній голова Світлогірської сільради (Полтавська область), в 2008 році засуджений на 8 років, пише Сегодня.

Серед статей, за якими засудили екс-главу сільради, була і третя частина статті 365 КК - та сама, за якою засуджена Юлія Тимошенко.

Віктор Жук кандидатом хоче бути на 149 окрузі в Полтавській області.

В той же день своє бажання стати нардепом виявив ЦВК 26-річний Максим Сивак. Його вибір припав на округ № 12 у Вінницькій області, в якій він народився і відбуває покарання. Своєю довіреною особою Максим обрав в. о. начальника своєї колонії, майора Юрія Жука.

А 8 серпня в ЦВК передали документи кандидата-рецидивіста - 31-річного Дмитра Перехейди. Він, не дивлячись на свою третю судимість, претендує на депутатський мандат по округу № 90 (Київська область). Перехейда навіть подав до ЦВК свою передвиборчу програму з семи пунктів, серед яких «Належнi умови утримання в тюрмах» і «Економiчне зростання регiону».

Ось тільки реалізувати програму Перехейді не вдасться: йому відмовлять у реєстрації.

Але на думку лідера ЄНП Вілфреда Мартенса, українські закони не забороняють реєструватися кандидатами тим, хто відбуває покарання, заборонено тільки ставати нардепами. Але голова ЦВК Володимир Шаповал заперечує це і вважає, що розривати стадії реєстрації та балотування не можна, тобто заборонено і те, й інше.