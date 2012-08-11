Помер мер Єнакієвого
Сьогодні помер Єнакіївський міський голова Сергій Рухадзе.
Цей факт по телефону кореспонденту УНІАН підтвердила заступник голови Донецької обласної державної адміністрації, начальник Головного управління охорони здоров'я ОДА Олена Петряєва.
«Так. Помер сьогодні», - сказала вона, відповідаючи на відповідне питання.
Як повідомляв УНІАН, з 8 липня С.Рухадзе перебував на лікуванні в нейрохірургічному відділенні Донецького обласного клінічного територіального медичного об'єднання (колишня назва – лікарня ім. Калініна). За словами медиків лікарні, у С.Рухадзе була тяжка форма інсульту.
С. Рухадзе народився 9 січня 1958 року в місті Єнакієвому Донецькій області.
Вищу освіту здобув у Донецькому політехнічному інституті (1975-1980 р.) за фахом «Автомобілі та автомобільне господарство».
З 1980 року по 1984 рік працював старшим механіком, а потім начальником автоколони № 1, з 1984 року по 2001 рік - директором автобази виробничого об'єднання «Орджонікідзевугілля».
З 2001 року по теперішній час обіймає посаду Єнакіївського міського голови.
С. Рухадзе є земляком і товаришем Президента України Віктора Януковича.
Свого часу після В. Януковича він очолив у Єнакієвому автобазу ВО «Орджонікідзевугілля».