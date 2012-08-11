Помер мер Єнакієвого

Цей факт по телефону кореспонденту УНІАН підтвердила заступник голови Донецької обласної державної адміністрації, начальник Головного управління охорони здоров'я ОДА Олена Петряєва.

«Так. Помер сьогодні», - сказала вона, відповідаючи на відповідне питання.

Як повідомляв УНІАН, з 8 липня С.Рухадзе перебував на лікуванні в нейрохірургічному відділенні Донецького обласного клінічного територіального медичного об'єднання (колишня назва – лікарня ім. Калініна). За словами медиків лікарні, у С.Рухадзе була тяжка форма інсульту.

С. Рухадзе народився 9 січня 1958 року в місті Єнакієвому Донецькій області.

Вищу освіту здобув у Донецькому політехнічному інституті (1975-1980 р.) за фахом «Автомобілі та автомобільне господарство».

З 1980 року по 1984 рік працював старшим механіком, а потім начальником автоколони № 1, з 1984 року по 2001 рік - директором автобази виробничого об'єднання «Орджонікідзевугілля».

З 2001 року по теперішній час обіймає посаду Єнакіївського міського голови.

С. Рухадзе є земляком і товаришем Президента України Віктора Януковича.

Свого часу після В. Януковича він очолив у Єнакієвому автобазу ВО «Орджонікідзевугілля».