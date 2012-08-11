Біля Київського апеляційного суду скандують «Юлі - волю»

Близько 20 прихильників опозиції зібралися біля Київського апеляційного адміністративного суду на підтримку позову Об’єднаної опозиції «Батьківщина» до Центральної виборчої комісії з вимогою зареєструвати колишнього прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко і колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка кандидатами у народні депутати України.

Як передає кореспондент УНІАН, розгляд судом апеляції розпочалася сьогодні об 11.00.

Учасники акції тримають в руках українські державні прапори та прапори «Батьківщини». Вони час від часу скандують «Юлі - волю!», а на двері суду вони повісили фотографії Ю.Тимошенко із написом «Не винна».

Учасники акції розташувалися на тротуарі вулиці Московської і не заважають руху транспорту.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня Центральна виборча комісія відмовилась реєструвати кандидатами у народні депутати за списком «Батьківщини» екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ України Ю.Луценка.

Як зазначив член ЦВК Олександр Шелестов, з огляду на документи, подані до ЦВК 6 серпня Міністерством внутрішніх справ, а 8 серпня Печерським судом та Генпрокуратурою, комісія виявила обставини, які позбавляють Ю.Тимошенко та Ю.Луценка права балотуватися у народні депутати та бути включеними у список «Батьківщини» під номерами 1 та 5 відповідно.

Сьогодні Київський апеляційний адміністративний суд розгляне позовну заяву Об’єднаної опозиції. Очікується, що у засіданні візьмуть участь керівник Центрального виборчого штабу «Батьківщини» Олександр Турчинов, представник ВО «Батьківщина» у ЦВК Руслан Князевич, керівники партій, що входять до складу Об’єднаної опозиції.