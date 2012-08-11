Тейшейра приїхав до Тимошенко

Посол ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра прибув сьогодні до Харкова і проводить зустріч з екс-прем’єром Юлією Тимошенко, яка перебуває на лікуванні у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці».

Як передає кореспондент УНІАН, близько 12-ї години Ж.Тейшейра зайшов до палати Ю.Тимошенко.

Поблизу лікарні посла ЄС зустріли близько 30-40 прихильників Ю.Тимошенко. Активісти тримали в руках державні прапори, символіку партії «Батьківщина» і транспаранти з написом: «Шануймо Тимошенко і Луценка – мужніх патріотів та героїв нашої сучасності».

Перед входом до лікарні Ж.Тейшейра не зупинився для спілкування з представниками ЗМІ.

Очікується, що зустріч посла ЄС з Ю.Тимошенко триватиме близько години.