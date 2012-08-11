На похороні мера Єнакієвого чекають на Януковича

Цю інформацію неофіційно підтвердили УНІАН у Донецькій обласній державній адміністрації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні помер Єнакіївський міський голова Сергій Рухадзе, який з 8 липня перебував на лікуванні в нейрохірургічному відділенні Донецького обласного клінічного територіального медичного об'єднання (колишня назва – лікарня ім. Калініна). За словами медиків лікарні, у С. Рухадзе була тяжка форма інсульту.

С.Рухадзе народився 9 січня 1958 року в місті Єнакієвому Донецькій області.

Вищу освіту здобув у Донецькому політехнічному інституті (1975 – 1980 р.) за фахом «Автомобілі і автомобільне господарство».

З 1980 року по 1984 рік працював старшим механіком, а потім начальником автоколони № 1, з 1984 року по 2001 рік - директором автобази виробничого об'єднання «Орджонікідзевугілля».

З 2001 року по теперішній час обіймає посаду Єнакіївського міського голови.

С.Рухадзе був земляком і товаришем Президента України В.Януковича.

Свого часу після В. Януковича він очолив у Єнакієвому автобазу ВО «Орджонікідзевугілля».