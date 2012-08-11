Пишний: У першій сотні ПР аж 9 «нових облич»

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Пишний заявив під час зустрічі із жителями Полтави.

За його словами, основу «нової-старої команди регіоналів складають мільярдери та мільйонери, які йдуть в парламент із очевидною метою – примножувати свої капітали». Перша десятка виборчого списку Партії регіонів, зазначає А.Пишний, майже наполовину складається із мільярдерів. Далі розташувалися представники правлячої партії із трохи скромнішими статками, чиї капітали вимірюються сотнями мільйонів.

«Майже 80 % списку – це люди, які мають статки від 10 і до 100 мільйонів доларів. Ці люди живуть у своїй, паралельній реальності. І їм сьогодні абсолютно не цікаво те, чим і як живуть українці. У першій сотні списку тільки 9 нових облич, і здебільшого це діти тих народних депутатів, які за віком вже просто не можуть засідати в парламенті», - зауважив заступник керівника Центрального виборчого штабу Об’єднаної опозиції.

«Регіонали й надалі продовжуватимуть політику, за якої одна доба правління Януковича обходиться народу у півтора мільйони гривень. На оздоровлення одного депутата держава витрачає 2 мільйони гривень, хоча на таку суму можна було б оздоровити 250 інвалідів війни. Сьогодні 90% проблем, від яких потерпає український народ, можна вирішити дуже в простий спосіб – змінити владу. Треба просто припинити їх переобирати», - переконаний опозиціонер.