Дружина президента прибула на похорон Рухадзе - чекають і Януковича

11:49, 13 серпня 2012
Політика
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Дружина Президента України Віктора Януковича Людмила Янукович прибула на похорон мера м. Єнакієва Донецької області Сергія Рухадзе.

Людміла Янукович

Як передає кореспондент УНІАН, Л.Янукович поклала квіти до труни покійного С. Рухадзе, а потім підійшла до його родичів.

Висловивши їм співчуття, дружина Президента сіла разом з ними біля труни.

У церемонії прощання також беруть участь керівники міст і районів Донецької області, колишні губернатори області Анатолій Близнюк, Володимир Логвиненко, заступники голови Донецької облдержадміністрації, а також столичні чиновники різного рангу. На церемонію прощання також чекають прибуття Президента України.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня помер Єнакіївський міський голова С.Рухадзе, який з 8 липня перебував на лікуванні у нейрохірургічному відділенні Донецького обласного клінічного територіального медичного об'єднання (колишня назва – лікарня ім. Калініна). За словами медиків лікарні, у С. Рухадзе була важка форма інсульту.

С. Рухадзе народився 9 січня 1958 року в місті Єнакієвому Донецькій області.

Вищу освіту здобув у Донецькому політехнічному інституті (1975–1980 рр.) за фахом «Автомобілі і автомобільне господарство».

З 1980 року по 1984 рік працював старшим механіком, а потім начальником автоколони № 1, з 1984 року по 2001 рік - директором автобази виробничого об'єднання «Орджонікідзевугілля».

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