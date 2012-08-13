Дружина президента прибула на похорон Рухадзе - чекають і Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, Л.Янукович поклала квіти до труни покійного С. Рухадзе, а потім підійшла до його родичів.

Висловивши їм співчуття, дружина Президента сіла разом з ними біля труни.

У церемонії прощання також беруть участь керівники міст і районів Донецької області, колишні губернатори області Анатолій Близнюк, Володимир Логвиненко, заступники голови Донецької облдержадміністрації, а також столичні чиновники різного рангу. На церемонію прощання також чекають прибуття Президента України.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня помер Єнакіївський міський голова С.Рухадзе, який з 8 липня перебував на лікуванні у нейрохірургічному відділенні Донецького обласного клінічного територіального медичного об'єднання (колишня назва – лікарня ім. Калініна). За словами медиків лікарні, у С. Рухадзе була важка форма інсульту.

С. Рухадзе народився 9 січня 1958 року в місті Єнакієвому Донецькій області.

Вищу освіту здобув у Донецькому політехнічному інституті (1975–1980 рр.) за фахом «Автомобілі і автомобільне господарство».

З 1980 року по 1984 рік працював старшим механіком, а потім начальником автоколони № 1, з 1984 року по 2001 рік - директором автобази виробничого об'єднання «Орджонікідзевугілля».