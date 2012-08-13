Янукович у Єнакієвому попрощався з померлим мером

Сьогодні о 11.50 Президент України разом з депутатом Рінатом Ахметовим, головою Донецької ОДА Андрієм Шишацьким, головою облради Андрієм Федоруком, мером Донецька Олександром Лук’янченком, а також сином Президента Олександром Януковичем, народним депутатом Юрієм Іванющенком, представниками місцевої влади взяли участь у церемонії прощання, поклали квіти біля труни.

За 10-15 хвилин до прибуття Президента до Палацу культури, де проходила церемонія прощання, охорона зупинила потік людей, журналістів відтіснила і попросили не заходити за червону доріжку.

Після того, як Президент попрощався з С.Рухадзе, труну з тілом покійного винесли, і траурна процесія попрямувала до Єнакіївського міськвиконкому, а далі на кладовище.