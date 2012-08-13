На виборах повинен відбутися реванш демократичних сил - Третьяков

Про це він заявив в інтерв'ю «УНІАН».

«По політичному вектору, безумовно, легше за все було б знайти спільну мову з Об'єднаною опозицією і партією УДАР», - зазначив О.Третьяков.

Головним своїм завданням і основною політичною амбіцією Олександр Третьяков називає перемогу демократичних опозиційних сил.

«Ми створимо демократичну більшість у парламенті, звільнимо Тимошенко і Луценко, припинимо політичні переслідування і повернемося на європейський шлях розвитку. - заявляє Третьяков. - Я хочу, щоб в нашій країні відбувся реванш демократичних сил. Це моя політична амбіція і на цей результат я готовий цілеспрямовано і серйозно працювати».