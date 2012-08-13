Азаров знайшов винних у лісових пожежах на Херсонщині

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, про це прем’єр-міністр України Микола Азаров заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Уряд прийняв рішення про особливий режим перебування в лісах в період спеки. Чому воно не виконується? Чому ліс не був закритий для відвідування?” - запитав М.Азаров.

Він наголосив, що відповідні підрозділи Державного агентства лісових ресурсів спрацювали в цій ситуації вкрай негативно.

М.Азаров підкреслив, що з цієї ситуації необхідно зробити відповідні висновки і мобілізуватись, оскільки за прогнозами в Україні ще буде спекотна і пожежонебезпечна погода.

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Як повідомляв УНІАН, 9 серпня на території Корсунського і Великокопанського лісництва в Цюрупинському районі Херсонської області виникли лісові пожежі, які через сильні пориви вітру, суху та спекотну погоду швидко розповсюджувалися, і до кінця дня досягли площі окремими вогнищами, орієнтовно, 1000 і 500 га. Пожежі були ліквідовані 11 серпня.

Під час гасіння вогню отримали опіки різного ступеня тяжкості двоє ліквідаторів.

За фактом лісових пожеж у Херсонській області порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 245 Кримінального кодексу України (знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу), санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Збитки від масштабних лісових пожеж у Херсонській області попередньо оцінюються в більш ніж 15 млн грн.

У кримінальній справі вже є свідок і підозрюваний - місцевий житель, віком близько 50 років, який підробляє пастухом, своїми необережними діями міг спричинити займання.