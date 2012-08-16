Донецька та Запорізька області затвердили регіональний статус російської мови

Сьогодні позачергова сесія Донецької облради надала російській мові статус регіональної.

У рішенні сесії, яке підтримали 117 з 118 депутатів, присутніх у залі, зазначається: "Інформувати жителів Донецької області про те, що відповідно до ст. 7 Закону України "Про засади державної мовної політики", на підставі даних Всеукраїнського перепису населення 2001 року про мовний склад населення, російська мова в Донецькій області є регіональною мовою, на яку розповсюджуються передбачені Законом заходи щодо її розвитку, використання і захисту".

Сесія також рекомендувала міським, сільським і селищним радам розглянути питання застосування на відповідних територіях у випадках, передбачених Законом, регіональних мов або мов меншин.

Запорізькій області російська мова визнана регіональною.

Відповідне рішення депутати Запорізької обласної ради ухвалили сьогодні, 16 серпня, на 20-й позачерговій сесії облради.

«Розглянувши питання «Про заходи, спрямовані на використання регіональних мов або мов меншин, передбачених Законом України «Про засади державної мовної політики», на території Запорізької області» 79 з 81 присутнього в сесійному залі депутатів Запорізької обласної ради проголосували за ухвалення даного рішення», - зазначається у повідомленні.

Рішенням передбачено довести до відома територіальних громад сел, селищ, міст області, місцевих рад області, що російська мова як регіональна мова, використовується на території області в роботі місцевих органів державної влади і органів місцевого самоврядування, застосовується і вивчається в державних і комунальних навчальних закладах, а також використовується в інших сферах громадського життя у межах і порядку, визначеному Законом України «Про засади державної мовної політики».

Також відповідно до тексту рішення, місцевим радам на території області рекомендовано розглянути питання про застосування на відповідній території заходів, спрямованих на використання інших регіональних мов або мов меншин, передбачених чинним законодавством України.

Запорізькій обласній державній адміністрації при підготовці бюджету області на 2013 рік рекомендовано визначити витрати, необхідні для реалізації у області Закону України «Про засади державної мовної політики», а також врахувати необхідність витрат на ці цілі при внесенні змін до обласного бюджету на поточний рік.

Як повідомляв УНІАН, раніше статус регіональної російська мова одержала в Одесі і Одеській області, а також у Севастополі.