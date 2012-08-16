У Донецькій облраді - бійка між охоронцями і представниками опозиції

Як передає кореспондент УНІАН, кандидати в народні депутати від Об'єднаної опозиції за мажоритарними округами м. Донецька Володимир Деркач і Микола Волинко намагалися потрапити на позачергову сесію Донецької обласної ради.

Як повідомив журналістам В.Деркач, вони хотіли «законним шляхом потрапити на сесію», хотіли написати заяву з проханням бути присутніми на сьогоднішньому засіданні, де було намічено розгляд питання про реалізацію Закону України «Про засади державної мовної політики» в регіоні. Але охорона їх не стала слухати і перекрила дорогу на шляху до сесійного залу.

«Я їм (охороні - УНІАН) пред'явив посвідчення кандидата в народні депутати. Мене не пускали, порвали сумку, смикали за руки, як якогось злочинця. Це було в присутності депутатів. Вони не давали мені можливості увійти до сесійного залу», - сказав В.Деркач. Він заявив, що «обов'язково звернеться в міліцію» з приводу інциденту.

У свою чергу охоронець установи, який не став називати своє прізвище, сказав, що йому ці опозиційні кандидати в народні депутати порвали формений кашкет і ушкодили руку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 серпня, на позачерговій сесії Донецької обласної ради було розглянуто єдине питання - про реалізацію Закону України «Про засади державної мовної політики» в регіоні та ухвалено рішення про надання російській мові статусу регіональної.