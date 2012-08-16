Азаров - росіянам: Не змушуйте нас вводити санкції у відповідь

Введення 30-процентного утилізаційного збору на автомобілі призведе до значного скорочення поставок українських автомобілів до Росії та навпаки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабміну, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час відвідин Сорочинського ярмарку.

М.Азаров зазначив, що шляхом переговорів будуть знайдені механізми, які дозволять вирішити це питання для вітчизняних автовиробників, зокрема, КрАЗу.

«Наші з вами відносини ніколи не будувалися на таких принципах. Тому не змушуйте нас вводити санкції у відповідь – це ні до чого доброго не доведе», - наголосив прем'єр-міністр.

За його словами, він вже порушив це питання перед своїм російським колегою Дмитром Медведєвим.

Також М.Азаров сказав, що глава уряду РФ пообіцяв доручити Мінекономіки РФ вивчити це питання, зокрема, щодо українських автовиробників. Мінекономрозвитку України, сказав прем'єр-міністр, у свою чергу теж розгляне це питання.