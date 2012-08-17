Суддя бубонить вирок Луценку

Як передає кореспондент УНІАН, зал суду переповнений.

Суддя читає дуже тихо і невиразно - розібрати можна лише окремі слова.

Довідка УНІАН. Екс-міністра внутрішніх справ Ю.Луценка, а також колишніх співробітників Департаменту кримінального розшуку МВС Володимира Тарасенка і Олега Павлєнова звинувачують у тому, що в рамках розслідування справи про отруєння політичного діяча В.Ющенка вони нібито незаконно продовжили до 18 місяців оперативно-розшукову справу (ОРС) щодо Валентина Давиденко, колишнього водія екс-заступника голови СБУ Володимира Сацюка. Відкриття цієї ОРС дозволяло вести стеження за В.Давиденком і прослуховувати його телефонні розмови, що «завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам В.Давиденка», йдеться в обвинувальному висновку.

У липні Генеральна прокуратура змінила Ю.Луценку, а також В.Тарасенку і О.Павлєнову звинувачення у зловживанні службовим становищем (ст. 364 Кримінального кодексу) на обвинувачення у службовій недбалості (ч. 1 ст. 367 КК), за що передбачено покарання до 3 років позбавлення волі.