Луценко піде по етапу
10:06, 17 серпня 2012Політика
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Представники державного обвинувачення вважають, що після сьогоднішнього вироку вже немає підстав утримувати екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка у слідчому ізоляторі і він буде етапований до місць позбавлення волі.
Луценка переведуть з СІЗО до в'язниці
Як передає кореспондент УНІАН, про це по завершенню судового засідання заявив у коментарі журналістам прокурор Віктор Клименко.
«На сьогоднішній день відпали підстави утримувати Луценка в СІЗО і він буде етапований до закладу пенітенціарної служби», - сказав він.
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