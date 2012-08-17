Луценко піде по етапу

Як передає кореспондент УНІАН, про це по завершенню судового засідання заявив у коментарі журналістам прокурор Віктор Клименко.

«На сьогоднішній день відпали підстави утримувати Луценка в СІЗО і він буде етапований до закладу пенітенціарної служби», - сказав він.