Луценко піде по етапу

10:06, 17 серпня 2012
Політика
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Представники державного обвинувачення вважають, що після сьогоднішнього вироку вже немає підстав утримувати екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка у слідчому ізоляторі і він буде етапований до місць позбавлення волі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це по завершенню судового засідання заявив у коментарі журналістам прокурор Віктор Клименко.

«На сьогоднішній день відпали підстави утримувати Луценка в СІЗО і він буде етапований до закладу пенітенціарної служби», - сказав він.

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