Порушуючи закон, у Луганську ПР рекламують на маршрутках (фото)

Про це повідомляють активісти громадського руху ОПОРА.

Це є грубим порушенням ст. 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України», в якій вказано, що розміщення носіїв політичної реклами на зовнішній поверхні та всередині транспортних засобів громадського користування, у тому числі таксі, розміщення політичної реклами у приміщеннях та на будівлях станцій метрополітену, автобусних та залізничних вокзалів, портів та аеропортів, а також розповсюдження матеріалів передвиборної агітації, у тому числі політичної реклами, через телерадіотрансляційні або інші інформаційні мережі сповіщання пасажирів та інформаційні табло у приміщеннях станцій та вагонах метрополітену, автобусних та залізничних вокзалів, портів та аеропортів, у транспортних засобах громадського користування забороняється.

Прес-секретар Луганської обласної організації Партії Регіонів Марина Мендель сказала громадським спостерігачам, що їм не відомо нічого про цю рекламу.«Ви дуже помиляєтеся, такого не може бути на вулицях Луганська. Мені не відомі такі факти», - сказала прес-секретар.