Суддям у справі Луценка кричали "Ганьба!" і скандували віршик

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Печерському райсуді Києва, де йому був ухвалений вирок у справі про організацію незаконного стеження під час розслідування отруєння кандидата в Президенти Віктора Ющенка.

"Україна абсолютно позбавлена можливості захисту простих і непростих людей", - підкреслив Ю.Луценко.

"Сьогоднішній вирок - це вирок усій системі. Я обіцяю вам, що, незважаючи на вирок і те, що мене найближчим часом відправлять до колонії, я робитиму все, що від мене залежить, щоб позбавити вас мафії", - заявив Ю.Луценко.

Він також висловив співчуття, що в цій країні "таке правосуддя".

У кінці оголошення вироку присутні в залі прихильники Ю.Луценка почали кричати "Ганьба!", одна жінка викрикнула в адресу суду власний вірш: "Тільки зграя ідіотів судить справжніх патріотів".

Люди, присутні на вулиці на підтримку Ю.Луценка, підхопили цей вірш і голосно його скандують.

У постанові суду, яким Ю.Луценка було визнано винним і засуджено до 2-х років обмеження волі, також наголошується, що екс-міністру заборонено протягом 3-х років обіймати певні посади.

Крім того, суд засудив інших обвинувачених у цій справі, колишніх співробітників Департаменту кримінального розшуку МВС Володимира Тарасенка і Олега Павленова до 8,5 тис. грн штрафу.