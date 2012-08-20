Центр Києва у четвер-п'ятницю перекриють

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на відповідне розпорядження міської влади, зокрема, 23 серпня, у день проведення урочистої церемонії підняття Державного прапора буде закрито рух транспорту на Хрещатику біля Київської міськдержадміністрації від вулиці Інститутської до вулиці Богдана Хмельницького.

З 21.00 23 серпня до 6.00 25 серпня буде обмежено рух транспорту Хрещатиком від Європейської площі до Бессарабської площі.

24 серпня буде призупинено рух усіх видів транспорту поблизу під’їздів до пам’ятників Тарасу Шевченку, Михайлу Грушевському та Володимиру Великому під час церемонії покладання квітів.

24 серпня на Майдані Незалежності відбудеться святковий концерт, тому в ніч на 25 серпня роботу метрополітену буде подовжено на 30 хвилин. За потреби під час проведення урочистостей станцію метро «Майдан Незалежності» буде закрито для входу і виходу пасажирів (вона працюватиме для пересадки з лінії на лінію).

Зважаючи на вищезгадані обмеження руху автотранспорту передбачається також внесення змін у роботу маршрутів громадського транспорту, який курсує центром столиці.